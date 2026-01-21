Erste Schätzungen: Addtech Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Addtech Registered B stellt voraussichtlich am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,95 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,65 SEK je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,66 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Addtech Registered B einen Umsatz von 5,48 Milliarden SEK eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,67 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,01 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 22,99 Milliarden SEK, gegenüber 21,80 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at