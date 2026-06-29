Erste Schätzungen: Addtech Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Addtech Registered B stellt voraussichtlich am 14.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,38 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Addtech Registered B noch 2,02 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Addtech Registered B 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,19 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Addtech Registered B 5,84 Milliarden SEK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,87 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 7,95 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,87 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,70 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at