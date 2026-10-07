Addtech AB Registered b Aktie

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WKN DE: A2QEPD / ISIN: SE0014781795

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Addtech Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Addtech Registered B präsentiert in der voraussichtlich am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,19 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Addtech Registered B 1,79 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Addtech Registered B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,89 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,39 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 7,95 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,90 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 22,70 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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