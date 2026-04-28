Adecco Aktie
WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605
|Vor Quartalsbilanz
|
28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adecco SA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Adecco SA wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,443 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CHF je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,59 Milliarden EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 5,27 Milliarden CHF im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,59 EUR im Vergleich zu 1,64 CHF im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 23,32 Milliarden EUR, gegenüber 21,63 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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