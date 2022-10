Erste Schätzungen: Adecco SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bei Adecco SA stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Adecco SA präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,04 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 26,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,820 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,05 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,22 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,58 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,60 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,44 Milliarden EUR, gegenüber 20,95 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at