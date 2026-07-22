Erste Schätzungen: Adecco SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Das sind die Erwartungen der Analysten an Adecco SA.

Adecco SA wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,466 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adecco SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,320 CHF in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 6,00 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 5,41 Milliarden CHF erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,45 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,64 CHF je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 23,53 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 21,63 Milliarden CHF in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at