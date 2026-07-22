Adecco Aktie

Adecco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YGQE / ISIN: US0067542045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Adecco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Adecco wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,268 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,90 Milliarden USD gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 27,25 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 11,70 0,00% Adecco SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen