Adecco Aktie
WKN DE: A0YGQE / ISIN: US0067542045
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adecco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Adecco wird voraussichtlich am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,268 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 5,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,90 Milliarden USD gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 27,25 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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