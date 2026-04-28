Erste Schätzungen: Adecco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Adecco wird voraussichtlich am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,258 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 11,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,87 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,52 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,990 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,20 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,05 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at