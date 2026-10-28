Erste Schätzungen: Adecco vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Adecco wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,361 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Adecco noch ein Gewinn pro Aktie von 0,300 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Adecco in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,04 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 6,82 Milliarden USD im Vergleich zu 6,75 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 27,01 Milliarden USD, gegenüber 26,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at