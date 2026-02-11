Erste Schätzungen: Adecco zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Adecco wird voraussichtlich am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,387 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Adecco soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,90 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,34 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 27,02 Milliarden USD, gegenüber 25,03 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at