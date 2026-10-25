ADENTRA Aktie
WKN DE: A3D12D / ISIN: CA00686A1084
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25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ADENTRA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ADENTRA wird voraussichtlich am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,765 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,580 CAD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 605,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 815,4 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,88 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 2,31 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,14 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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