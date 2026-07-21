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WKN DE: A3D12D / ISIN: CA00686A1084

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: ADENTRA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ADENTRA präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

7 Analysten schätzen, dass ADENTRA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,689 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 590,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 826,9 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD, gegenüber 3,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,14 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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