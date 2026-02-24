Erste Schätzungen: ADENTRA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ADENTRA wird sich voraussichtlich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten schätzen, dass ADENTRA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,397 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,480 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 6 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 536,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 742,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,40 USD im Vergleich zu 2,67 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,27 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at