adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: adidas ADRs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
adidas ADRs wird voraussichtlich am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,70 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte adidas ADRs 1,51 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,06 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte adidas ADRs einen Umsatz von 7,75 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,22 USD im Vergleich zu 4,24 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 30,64 Milliarden USD, gegenüber 28,00 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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