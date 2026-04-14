adidas ADRs Aktie
WKN DE: A0MNCC / ISIN: US00687A1079
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: adidas ADRs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
adidas ADRs wird sich voraussichtlich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,55 USD je Aktie gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,49 USD, gegenüber 4,24 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 30,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,00 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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