Erste Schätzungen: adidas ADRs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

adidas ADRs wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,37 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,17 USD erwirtschaftet wurden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,75 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei adidas ADRs für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,56 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,46 USD je Aktie, gegenüber 4,24 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 30,72 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 28,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at