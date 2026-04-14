Erste Schätzungen: adidas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von adidas.

adidas lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,67 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,40 EUR je Aktie erzielt worden.

adidas soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,33 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,50 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 7,51 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,27 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 24,81 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at