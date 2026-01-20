Erste Schätzungen: Adient präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Adient lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,44 Prozent auf 3,48 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,98 USD, gegenüber -3,390 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 14,47 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at