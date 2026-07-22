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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Adient präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adient gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,559 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,71 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 14,83 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 14,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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