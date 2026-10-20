Adient Aktie
WKN DE: A2AT0H / ISIN: IE00BD845X29
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adient zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Adient wird voraussichtlich am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,651 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Adient noch 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,34 Prozent auf 3,60 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -3,390 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 14,54 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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