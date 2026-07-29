Erste Schätzungen: ADNOC Logistics Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ADNOC Logistics Services wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,055 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ADNOC Logistics Services ein EPS von 0,110 AED je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,34 Milliarden USD für ADNOC Logistics Services, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,62 Milliarden AED erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,160 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,400 AED je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,97 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,42 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at