ADNOC Logistics & Services Aktie
WKN DE: A3EHCX / ISIN: AEE01268A239
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28.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ADNOC Logistics Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ADNOC Logistics Services wird voraussichtlich am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,081 USD gegenüber 0,110 AED im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,11 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,65 Milliarden AED erzielt wurde.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,296 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,400 AED je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 7,35 Milliarden USD, gegenüber 18,42 Milliarden AED im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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