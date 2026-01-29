ADNOC Logistics & Services Aktie

WKN DE: A3EHCX / ISIN: AEE01268A239

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ADNOC Logistics Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADNOC Logistics Services wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,031 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,070 AED je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,11 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,24 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,112 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,370 AED je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,81 Milliarden USD, gegenüber 13,04 Milliarden AED im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

