Erste Schätzungen: ADNOC Logistics Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ADNOC Logistics Services veröffentlicht voraussichtlich am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,030 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,070 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,17 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 4,34 Milliarden AED im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,124 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,400 AED je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,93 Milliarden USD, gegenüber 18,42 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at