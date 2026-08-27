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Zahlenausblick 27.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Erste Schätzungen: Adobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Adobe öffnet die Bücher – was Experten in Aussicht stellen.

Adobe stellt voraussichtlich am 10.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

31 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,07 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 45,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,18 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 28 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,69 Milliarden USD – ein Plus von 11,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adobe 5,99 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 34 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 24,40 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 16,70 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 26,52 Milliarden USD, gegenüber 23,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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