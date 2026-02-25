Erste Schätzungen: Adobe verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bei Adobe stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Adobe wird sich voraussichtlich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals äußern.

29 Analysten schätzen, dass Adobe für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,14 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 27 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,28 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Adobe einen Umsatz von 5,71 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 35 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,44 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,70 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 34 Analysten von durchschnittlich 26,02 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 23,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at