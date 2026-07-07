Adtraction Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adtraction Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Adtraction Group Registered äußert sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,554 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Adtraction Group Registered noch -0,510 SEK je Aktie verloren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 291,7 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,8 Millionen SEK in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 3,44 SEK, gegenüber -1,200 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,29 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,19 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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