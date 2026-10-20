Adtraction Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Adtraction Group Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Adtraction Group Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,950 SEK gegenüber -0,390 SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,29 Prozent auf 315,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 285,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 3,66 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,200 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,32 Milliarden SEK, gegenüber 1,19 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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