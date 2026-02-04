Adtraction Group AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A3C90Y / ISIN: SE0016833149

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Adtraction Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Adtraction Group Registered gibt voraussichtlich am 19.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Adtraction Group Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 SEK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Adtraction Group Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,33 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 332,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 344,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 2,85 SEK im Vergleich zu -0,830 SEK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,17 Milliarden SEK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,20 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at

