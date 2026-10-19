ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
|
19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ADTRAN legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ADTRAN lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ADTRAN die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,034 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,25 Prozent auf 285,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 279,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,289 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 1,15 Milliarden USD im Vergleich zu 1,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
Aktien in diesem Artikel
|ADTRAN Holdings Inc
|5,67
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.