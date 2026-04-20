Erste Schätzungen: ADTRAN legt Quartalsergebnis vor

ADTRAN gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,093 USD aus. Im letzten Jahr hatte ADTRAN einen Verlust von -0,140 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll ADTRAN nach den Prognosen von 7 Analysten 285,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 15,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 247,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,490 USD, gegenüber -0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at