10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ADTRAN präsentiert Quartalsergebnisse
ADTRAN gibt voraussichtlich am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,078 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 280,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 242,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,158 USD, gegenüber -5,790 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,07 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 922,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
