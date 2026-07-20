ADTRAN Holdings Aktie
WKN DE: A3C7M6 / ISIN: US00486H1059
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ADTRAN stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ADTRAN stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ADTRAN im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 293,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 265,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,526 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,08 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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