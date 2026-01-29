Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|
29.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advance Auto Parts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Advance Auto Parts präsentiert in der voraussichtlich am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 23 Analysten von einem Gewinn von 0,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -6,920 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 20 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,11 Prozent auf 1,95 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Advance Auto Parts noch 2,00 Milliarden USD umgesetzt.
24 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,81 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -5,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,58 Milliarden USD, gegenüber 9,09 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
|
29.01.26
|Erste Schätzungen: Advance Auto Parts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.01.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|NYSE-Handel Das macht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Titel Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
12.01.26
|S&P 500-Wert Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Advance Auto Parts von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
05.01.26
|S&P 500-Papier Advance Auto Parts-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Advance Auto Parts von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Advance Auto Parts Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|39,84
|-0,39%