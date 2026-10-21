Advance Auto Parts Aktie
WKN: 982516 / ISIN: US00751Y1064
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advance Auto Parts zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Advance Auto Parts stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
24 Analysten schätzen, dass Advance Auto Parts für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,04 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu 0,730 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 8,53 Milliarden USD, gegenüber 8,60 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advance Auto Parts Inc.
Analysen zu Advance Auto Parts Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Advance Auto Parts Inc.
|39,35
|0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.