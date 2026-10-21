Erste Schätzungen: Advance Auto Parts zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Advance Auto Parts stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

24 Analysten schätzen, dass Advance Auto Parts für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

20 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,04 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD im Vergleich zu 0,730 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 8,53 Milliarden USD, gegenüber 8,60 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at