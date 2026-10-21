Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advanced Drainage Systems wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,99 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 850,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 921,8 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,25 USD je Aktie, gegenüber 5,44 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,43 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at