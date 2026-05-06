Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Drainage Systems präsentiert voraussichtlich am 21.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen, dass Advanced Drainage Systems für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,946 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 651,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Advanced Drainage Systems einen Umsatz von 615,8 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,08 USD, gegenüber 5,76 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 3,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,90 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at