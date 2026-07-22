Advanced Drainage Systems Aktie
WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041
|
22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Drainage Systems wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advanced Drainage Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,84 USD je Aktie gewesen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 992,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,29 USD, gegenüber 5,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advanced Drainage Systems Inc
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Advanced Drainage Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Advanced Drainage Systems Inc
Aktien in diesem Artikel
|Advanced Drainage Systems Inc
|123,30
|-0,48%