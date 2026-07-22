Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Drainage Systems wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advanced Drainage Systems im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,84 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 992,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 19,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 829,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,29 USD, gegenüber 5,44 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,45 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,05 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at