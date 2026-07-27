Erste Schätzungen: Advanced Emissions Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Advanced Emissions Solutions gibt voraussichtlich am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,018 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 28,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 28,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,270 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 123,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 120,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at