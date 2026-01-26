Erste Schätzungen: Advanced Energy Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advanced Energy Industries wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advanced Energy Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,29 USD je Aktie gewesen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 415,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 473,1 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,25 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,78 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at