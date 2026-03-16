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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advanced Micro-Fabrication Equipment A präsentiert in der voraussichtlich am 31.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advanced Micro-Fabrication Equipment A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,13 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 27,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,54 Milliarden CNY gegenüber 3,56 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,46 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,60 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 12,36 Milliarden CNY, gegenüber 9,06 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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