Advanced Micro-Fabrication Equipmen a Aktie
WKN DE: A2QLA5 / ISIN: CNE100003MM9
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05.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Advanced Micro-Fabrication Equipment A stellt voraussichtlich am 20.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,901 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,420 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Advanced Micro-Fabrication Equipment A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,85 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 38,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Advanced Micro-Fabrication Equipment A 2,79 Milliarden CNY umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,60 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 2,28 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 16,78 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,36 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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