Advanced Micro-Fabrication Equipmen a Aktie
WKN DE: A2QLA5 / ISIN: CNE100003MM9
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Advanced Micro-Fabrication Equipment A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Advanced Micro-Fabrication Equipment A veröffentlicht voraussichtlich am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,932 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 45,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,16 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 CNY, gegenüber 3,40 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 16,87 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,36 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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