Erste Schätzungen: Advanced SolTech Sweden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Advanced SolTech Sweden Registered stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 100 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 SEK je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 23,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,7 Millionen SEK. Dementsprechend geht der Experte bei Advanced SolTech Sweden Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 74,0 Millionen SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,140 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,580 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 244,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 184,8 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at