Erste Schätzungen: Advanced SolTech Sweden Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Advanced SolTech Sweden Registered wird sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,200 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,0 Prozent erhöht. Damals waren -0,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 43,74 Prozent auf 51,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -0,100 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -0,580 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 250,0 Millionen SEK, gegenüber 184,8 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at