Erste Schätzungen: AdvanSix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
AdvanSix veröffentlicht voraussichtlich am 20.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,66 Prozent auf 341,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AdvanSix noch 329,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,20 USD, gegenüber 1,62 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,50 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,52 Milliarden USD generiert wurden.
