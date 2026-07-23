Erste Schätzungen: AdvanSix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AdvanSix wird voraussichtlich am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,555 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 51,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,15 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 452,0 Millionen USD gegenüber 410,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,44 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at