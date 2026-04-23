Erste Schätzungen: AdvanSix verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AdvanSix lässt sich voraussichtlich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AdvanSix die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 364,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at