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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AdvanSix verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AdvanSix lässt sich voraussichtlich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird AdvanSix die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,475 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 364,9 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 377,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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