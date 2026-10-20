Erste Schätzungen: AdvanSix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AdvanSix wird sich voraussichtlich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,045 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 426,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 374,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,185 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,80 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at