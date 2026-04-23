Erste Schätzungen: Advantage Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Advantage Solutions A wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,815 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -4,250 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Advantage Solutions A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 832,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Advantage Solutions A 821,8 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,190 USD im Vergleich zu -17,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden USD, gegenüber 3,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at